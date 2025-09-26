Ситуация на фронте 26 сентября — отчет Генштаба ВСУ

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 1311-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За минувшие сутки на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник совершил шесть авиационных ударов, применив 17 управляемых авиабомб, а также провел 198 обстрелов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды пытались прорвать оборонительные позиции наших защитников в районах Волчанска и Довгенького.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло четыре вражеские атаки. Украинские защитники отражали штурмы противника вблизи Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг провел 20 атак, пытаясь прорвать оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголово, Заречное, Колодязи, Торское, а также в направлениях Дружелюбовки и Ставков.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении за прошедшие сутки наши воины остановили семь попыток врага продвинуться вперед в сторону Дроновки и Переездного.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Ступочек и Александро-Шультино.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении противник совершил 16 атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники отбили 67 штурмовых действий врага у населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономическое, Лисовка, Николаевка, Сухецкое, Луч, Покровск, Мирноград, Новониколаевка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Дачное и Филиал.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении в течение суток оккупанты совершили 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сечневое, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое и Новогригорьевка.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Полтавки.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении украинские воины отбили шесть атак противника в районах Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска и Каменского.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Защитники наносят российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике, последовательно подрывая наступательный потенциал врага в тылу. Общие потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 940 человек. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, 14 артиллерийских систем, 334 беспилотные летательные аппараты и 82 единицы автомобильной техники противника.

Напомним, Воздушные Силы уничтожили более 120 российских дронов, которые атаковали Украину в ночь на 26 сентября.

А также морские дроны ГУР парализовали работу нефтеперерабатывающих терминалов в России.