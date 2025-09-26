Атака дронов в ночь на 26 сентября — сколько целей сбила ПВО

Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 26 сентября российские оккупанты совершили атаку по Украине с помощью ударных БпЛА. Враг применил более 150 беспилотников различной модификации.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Читайте также:

Россия ударила по Украине дронами

Начиная с 18:00 25 сентября противник запустил 154 ударные беспилотники различных типов — в частности Shahed, "Гербера" и другие модификации — с направлений Брянск, Орел и Миллерово.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 утра украинская ПВО сбила или подавила 128 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Однако, 26 ударных БпЛА повредили объекты на девяти локациях, еще на одной — упали обломки сбитых дронов.

Информация о сбитых БпЛА. Фото: ПС ВСУ

Напомним, в ночь на 26 армия РФ ударила КАБом по жилой застройке на Сумщине. В области возможны перебои с электро- и газоснабжением.

А также стало известно, что в результате российской атаки жители Чернигова остались без света.