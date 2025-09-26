Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Российские дроны атаковали Украину — сколько целей уничтожила ПВО

Российские дроны атаковали Украину — сколько целей уничтожила ПВО

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 08:33
Атака дронов в ночь на 26 сентября — сколько целей сбила ПВО
Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 26 сентября российские оккупанты совершили атаку по Украине с помощью ударных БпЛА. Враг применил более 150 беспилотников различной модификации.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Россия ударила по Украине дронами

Начиная с 18:00 25 сентября противник запустил 154 ударные беспилотники различных типов — в частности Shahed, "Гербера" и другие модификации — с направлений Брянск, Орел и Миллерово.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 утра украинская ПВО сбила или подавила 128 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Однако, 26 ударных БпЛА повредили объекты на девяти локациях, еще на одной — упали обломки сбитых дронов.

Атака по Україні 26 вересня
Информация о сбитых БпЛА. Фото: ПС ВСУ

Напомним, в ночь на 26 армия РФ ударила КАБом по жилой застройке на Сумщине. В области возможны перебои с электро- и газоснабжением.

А также стало известно, что в результате российской атаки жители Чернигова остались без света.

ППО дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации