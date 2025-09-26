Атака дронів у ніч на 26 вересня — скільки цілей збила ППО

Російські дрони атакували Україну — скільки цілей знищила ППО
У ніч на 26 вересня російські окупанти здійснили атаку по Україні за допомогою ударних БпЛА. Ворог застосував понад 150 безпілотників різної модифікації.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Росія вдарила по Україні дронами
Починаючи з 18:00 25 вересня противник запустив 154 ударні безпілотники різних типів — зокрема Shahed, "Гербера" та інші модифікації — з напрямків Брянськ, Орел і Міллєрово.
Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30 ранку українська ППО збила або подавила 128 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Однак, 26 ударних БпЛА пошкодили об'єкти на дев'яти локаціях, ще на одній — впали уламки збитих дронів.
Нагадаємо, в ніч на 26 армія РФ вдарила КАБом по житловій забудові на Сумщині. В області можливі перебої з електро- та газопостачанням.
А також стало відомо, що внаслідок російської атаки жителі Чернігова залишилися без світла.
