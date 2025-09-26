Атака дронів у ніч на 26 вересня — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 26 вересня російські окупанти здійснили атаку по Україні за допомогою ударних БпЛА. Ворог застосував понад 150 безпілотників різної модифікації.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Росія вдарила по Україні дронами

Починаючи з 18:00 25 вересня противник запустив 154 ударні безпілотники різних типів — зокрема Shahed, "Гербера" та інші модифікації — з напрямків Брянськ, Орел і Міллєрово.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 ранку українська ППО збила або подавила 128 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Однак, 26 ударних БпЛА пошкодили об'єкти на дев'яти локаціях, ще на одній — впали уламки збитих дронів.

Інформація щодо збитих БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, в ніч на 26 армія РФ вдарила КАБом по житловій забудові на Сумщині. В області можливі перебої з електро- та газопостачанням.

А також стало відомо, що внаслідок російської атаки жителі Чернігова залишилися без світла.