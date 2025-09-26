Ситуація на фронті 26 вересня — звіт Генштабу ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом минулої доби зафіксовано дев'ять бойових зіткнень. Противник здійснив шість авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, а також провів 198 обстрілів, з яких дев'ять — із реактивних систем залпового вогню.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська тричі намагалися прорвати оборонні позиції наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Українські оборонці відбивали штурми противника поблизу Куп'янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак, намагаючись прорвати оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське, а також у напрямках Дружелюбівки та Ставків.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку протягом минулої доби наші воїни зупинили сім спроб ворога просунутися вперед у бік Дронівки та Переїзного.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку противник здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники відбили 67 штурмових дій ворога біля населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та Філія.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку протягом доби окупанти здійснили 42 атаки в районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове та Новогригорівка.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам'янського.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Захисники завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці, послідовно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу. Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали 940 осіб. Крім того, українські воїни знищили два танки, 14 артилерійських систем, 334 безпілотні літальні апарати та 82 одиниці автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, Повітряні Сили знищили понад 120 російських дронів, які атакували Україну в ніч проти 26 вересня.

А також морські дрони ГУР вразили паралізували роботу нафтопереробних терміналів у Росії.