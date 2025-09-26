Ситуація на фронті 26 вересня — звіт Генштабу ЗСУ

Бійці ЗСУ відбили 200 атак ворога за добу — звіт Генштабу
Розпочалася 1311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Яка ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом минулої доби зафіксовано дев'ять бойових зіткнень. Противник здійснив шість авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, а також провів 198 обстрілів, з яких дев'ять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку російські війська тричі намагалися прорвати оборонні позиції наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.
На Куп'янському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Українські оборонці відбивали штурми противника поблизу Куп'янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак, намагаючись прорвати оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське, а також у напрямках Дружелюбівки та Ставків.
На Сіверському напрямку протягом минулої доби наші воїни зупинили сім спроб ворога просунутися вперед у бік Дронівки та Переїзного.
На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку противник здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 67 штурмових дій ворога біля населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та Філія.
На Новопавлівському напрямку протягом доби окупанти здійснили 42 атаки в районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове та Новогригорівка.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам'янського.
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Захисники завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці, послідовно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу. Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали 940 осіб. Крім того, українські воїни знищили два танки, 14 артилерійських систем, 334 безпілотні літальні апарати та 82 одиниці автомобільної техніки противника.
Нагадаємо, Повітряні Сили знищили понад 120 російських дронів, які атакували Україну в ніч проти 26 вересня.
А також морські дрони ГУР вразили паралізували роботу нафтопереробних терміналів у Росії.
