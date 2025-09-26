Днепропетровская область — россияне увеличивают атаки

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские оккупанты увеличивают атаки в Днепропетровской области. Однако это не наступление, а лишь штурмы.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE 26 сентября.

Увеличение атак РФ в Днепропетровской области

Тимочко рассказал, что ранее на Новопавловском направлении было 20-30 вражеских штурмов за сутки. Одна теперь Генштаб фиксирует более 40 штурмов россиян.

"Это означает, что они начинают искать слабые места, что они там достаточно агрессивно работают — это факт", — сказал военный.

Он также отметил, что это не наступление, а лишь рост количества атак. Настоящее наступление — когда противник прорывает оборону и закрепляется в глубине.

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление. Наступательные действия наши бойцы проводят по нескольким направлениям.

В то же время Александр Сырский раскрыл успехи Сил обороны во время наступления возле Доброполья. Наши воины продвигаются вперед.