Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне увеличили атаки на Днепропетровщине — какая ситуация

Россияне увеличили атаки на Днепропетровщине — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:37
Днепропетровская область — россияне увеличивают атаки
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские оккупанты увеличивают атаки в Днепропетровской области. Однако это не наступление, а лишь штурмы.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE 26 сентября.

Реклама
Читайте также:

Увеличение атак РФ в Днепропетровской области

Тимочко рассказал, что ранее на Новопавловском направлении было 20-30 вражеских штурмов за сутки. Одна теперь Генштаб фиксирует более 40 штурмов россиян.

"Это означает, что они начинают искать слабые места, что они там достаточно агрессивно работают — это факт", — сказал военный.

Он также отметил, что это не наступление, а лишь рост количества атак. Настоящее наступление — когда противник прорывает оборону и закрепляется в глубине.

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление. Наступательные действия наши бойцы проводят по нескольким направлениям. 

В то же время Александр Сырский раскрыл успехи Сил обороны во время наступления возле Доброполья. Наши воины продвигаются вперед.

россияне Днепропетровская область война в Украине атака фронт наступление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации