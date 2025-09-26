Дніпропетровська область — росіяни збільшують атаки

Російські окупанти на фронті. Фото: росзМІ

Російські окупанти збільшують атаки у Дніпропетровській області. Однак це не наступ, а лише штурми.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE 26 вересня.

Збільшення атак РФ у Дніпропетровській області

Тимочко розповів, що раніше на Новопавлівському напрямку було 20-30 ворожих штурмів за добу. Одна тепер Генштаб фіксує понад 40 штурмів росіян.

"Це означає, що вони починають шукати слабкі місця, що вони там достатньо агресивно працюють — це факт", — сказав військовий.

Він також наголосив, що це не наступ, а лише зростання кількості атак. Справжній наступ — коли противник прориває оборону і закріплюється в глибині.

Нагадаємо, 20 вересня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ проводять контрнаступ на кількох напрямках.

Водночас Олександр Сирський розкрив успіхи Сил оборони під час наступу біля Добропілля. Наші воїни просуваються вперед.