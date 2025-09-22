Втрати ворога на фронті — ЗСУ здійснюють наступ біля Добропілля

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com

Збройні сили України продовжують наступ на Добропільському напрямку. Наші воїни просуваються вперед і за минулу добу відновили контроль над 1,3 кв. км.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram 22 вересня.

Наступ ЗСУ на фронті

Сирський розповів, що минулої доби українські військові відновили контроль над 1,3 кв. км, провели пошук та знищили противника на території 2,1 кв. км. Покровського району Донецької області. Крім того, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

За даними головнокомандувача, під час бойових дій Сили оборони знищили 43 окупанти, загальні втрати ворога — 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки: чотири артилерійські системи, шість БпЛА та один мотоцикл.

"Загалом за час операції, станом на 00:00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 кв. км, ще 180,8 кв. км — зачищено від ДРГ противника. Також відновлено контроль над сімома населеними пунктами, а ще дев'ять — зачистили від ДРГ", — йдеться у повідомленні генерала.

Нагадаємо, 19 вересня у Генштабі повідомляли, що ЗСУ активно просуваються на Донеччині. Українські бійці просуваються у глибину оборони ворога на Добропільському напрямку.

Водночас 20 вересня Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони провели контрнаступ біля Добропілля та Покровська. Станом на сьогодні в районі цих міст українські військові контролюють 330 кв.км.