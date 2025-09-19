Відео
Головна Армія ЗСУ активно просуваються на Донеччині — які втрати окупантів

ЗСУ активно просуваються на Донеччині — які втрати окупантів

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 23:54
За останній час ЗСУ звільнили сім населених пунктів на Донеччині й завдали великих втрат окупантам РФ
Бійці ЗСУ йдуть в атаку. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Станом на цей час триває успішна наступальна операція Збройних Сил України на Донеччині, зокрема на Добропільському напрямку. В результаті рішучих дій українських військових просування у глибину оборони ворога становить від 3 до 7 кілометрів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які успіхи українських героїв

У відомстві інформують, що за час проведення операції було звільнено сім населених пунктів та очищено від диверсійно-розвідувальних груп противника дев'ять населених пунктів.

В цілому, площа звільненої території становить 160 квадратних кілометрів, а ще 171 квадратний кілометр було очищено від ворожих диверсантів.

Втрати російського агресора в особовому складі за період проведення операції складають 2456 осіб, з яких 1322 загинули.

Також суттєво збільшився "обмінний фонд" для повернення українських військовослужбовців та службовиць із російського полону.

Крім того, окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки: 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 382 одиниці автомобільної техніки, 58 мотоциклів, 1 одиницю спеціальної техніки та 160 безпілотних літальних апаратів.

Раніше президент Зеленський теж інформував про наступ на Донецькому напрямку. Глава держави назвав один із найважливіших напрямків наступу для російських окупантів.

Також 18 вересня, український президент зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
