За последнее время ВСУ освободили семь населенных пунктов в Донецкой области и нанесли большие потери оккупантам РФ

Бойцы ВСУ идут в атаку. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на это время продолжается успешная наступательная операция Вооруженных Сил Украины в Донецкой области, в частности на Добропольском направлении. В результате решительных действий украинских военных продвижение в глубину обороны врага составляет от 3 до 7 километров.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ведомстве информируют, что за время проведения операции было освобождено семь населенных пунктов и очищено от диверсионно-разведывательных групп противника девять населенных пунктов.

В целом, площадь освобожденной территории составляет 160 квадратных километров, а еще 171 квадратный километр был очищен от вражеских диверсантов.

Потери российского агрессора в личном составе за период проведения операции составляют 2456 человек, из которых 1322 погибли.

Также существенно увеличился "обменный фонд" для возвращения украинских военнослужащих и служащих из российского плена.

Кроме того, оккупанты потеряли 817 единиц вооружения и военной техники: 12 танков, 37 боевых бронированных машин, 162 артиллерийские системы, 5 реактивных систем залпового огня, 382 единицы автомобильной техники, 58 мотоциклов, 1 единицу специальной техники и 160 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент Зеленский тоже информировал о наступлении на Донецком направлении. Глава государства назвал одно из важнейших направлений наступления для российских оккупантов.

Также 18 сентября, украинский президент встретился с военными, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции.