За последнее время ВСУ освободили семь населенных пунктов в Донецкой области и нанесли большие потери оккупантам РФ

ВСУ активно продвигаются на Донеччине — какие потери оккупантов
По состоянию на это время продолжается успешная наступательная операция Вооруженных Сил Украины в Донецкой области, в частности на Добропольском направлении. В результате решительных действий украинских военных продвижение в глубину обороны врага составляет от 3 до 7 километров.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие успехи украинских героев
В ведомстве информируют, что за время проведения операции было освобождено семь населенных пунктов и очищено от диверсионно-разведывательных групп противника девять населенных пунктов.
В целом, площадь освобожденной территории составляет 160 квадратных километров, а еще 171 квадратный километр был очищен от вражеских диверсантов.
Потери российского агрессора в личном составе за период проведения операции составляют 2456 человек, из которых 1322 погибли.
Также существенно увеличился "обменный фонд" для возвращения украинских военнослужащих и служащих из российского плена.
Кроме того, оккупанты потеряли 817 единиц вооружения и военной техники: 12 танков, 37 боевых бронированных машин, 162 артиллерийские системы, 5 реактивных систем залпового огня, 382 единицы автомобильной техники, 58 мотоциклов, 1 единицу специальной техники и 160 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее президент Зеленский тоже информировал о наступлении на Донецком направлении. Глава государства назвал одно из важнейших направлений наступления для российских оккупантов.
Также 18 сентября, украинский президент встретился с военными, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции.
Читайте Новини.LIVE!