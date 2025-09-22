Потери врага на фронте — ВСУ осуществляют наступление возле Доброполья

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Добропольском направлении. Наши воины продвигаются вперед и за минувшие сутки восстановили контроль над 1,3 кв. км.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram 22 сентября.

Наступление ВСУ на фронте

Сырский рассказал, что за прошедшие сутки украинские военные восстановили контроль над 1,3 кв. км, провели поиск и уничтожили противника на территории 2,1 кв. км Покровского района Донецкой области. Кроме того, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

По данным главнокомандующего, во время боевых действий Силы обороны уничтожили 43 оккупанта, общие потери врага — 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники: четыре артиллерийские системы, шесть БпЛА и один мотоцикл.

"Всего за время операции, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 кв. км, еще 180,8 кв. км — зачищено от ДРГ противника. Также восстановлен контроль над семью населенными пунктами, а еще девять — зачистили от ДРГ", — говорится в сообщении генерала.

Напомним, 19 сентября в Генштабе сообщали, что ВСУ активно продвигаются в Донецкой области. Украинские бойцы продвигаются в глубину обороны врага на Добропольском направлении.

В то же время 20 сентября Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны провели контрнаступление возле Доброполья и Покровска. На сегодня в районе этих городов украинские военные контролируют 330 кв.км.