Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Армия ВСУ сдерживают оккупантов на 12 направлениях — отчет Генштаба

ВСУ сдерживают оккупантов на 12 направлениях — отчет Генштаба

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 10:15
Ситуация на фронте 25 сентября — отчет Генштаба ВСУ
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 1310-е сутки полномасштабной войны России против Украины. Защитники продолжают сдерживать наступление врага на 12 направлениях фронта.

Об этом сообщили в отчете Генерального штаба ВСУ в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Какая ситуация на фронте сегодня

За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. По уточненным данным, враг совершил четыре ракетных и 68 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, российские войска провели 5082 обстрела, из которых 115 - из реактивных систем залпового огня, и атаковали Украину 5846 дронами-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили шесть атак. Оккупанты нанесли 13 авиационных ударов, применив 26 управляемых авиабомб, а также совершили 186 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Ситуація на фронті 25 вересня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

Ситуація на фронті 25 вересня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак врага. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Котляровки, Лозовой, а также в направлении Песчаного и Колесниковки.

Ситуація на фронті 25 вересня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь прорвать оборону вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодязов, Шандриголово, Новоселовки, Дерилово и Заречного.

Ситуація на фронті 25 вересня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении оккупанты семь раз пытались прорвать оборону украинских сил в районах Серебрянки, а также в направлении Дроновки и Ямполя.

Ситуація на фронті 25 вересня
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано четыре вражеские атаки в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.

Ситуація на фронті 25 вересня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении противник совершил десять атак вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

Ситуація на фронті 25 вересня
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении защитники остановили 49 атак врага в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое.

Ситуація на фронті 25 вересня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении за сутки зафиксировано 13 атак противника вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январское, Вороное, Терновое и Новогригорьевка.

Ситуація на фронті 25 вересня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре попытки продвижения оккупантов в районе Ольговского.

Ситуація на фронті 25 вересня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении Силы обороны остановили атаку вражеских подразделений в направлении Новоандреевки.

Ситуація на фронті 25 вересня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении противник совершил три безуспешные попытки наступательных действий.

Ситуація на фронті 25 вересня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Напомним, Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34 вблизи Запорожья.

А также стало известно, что армия РФ применила против Украины более 170 дронов этой ночью.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
