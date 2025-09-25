Ситуация на фронте 25 сентября — отчет Генштаба ВСУ

ВСУ сдерживают оккупантов на 12 направлениях — отчет Генштаба
Начались 1310-е сутки полномасштабной войны России против Украины. Защитники продолжают сдерживать наступление врага на 12 направлениях фронта.
Об этом сообщили в отчете Генерального штаба ВСУ в четверг, 25 сентября.
Какая ситуация на фронте сегодня
За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. По уточненным данным, враг совершил четыре ракетных и 68 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, российские войска провели 5082 обстрела, из которых 115 - из реактивных систем залпового огня, и атаковали Украину 5846 дронами-камикадзе.
На Северо-Слобожанском и Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили шесть атак. Оккупанты нанесли 13 авиационных ударов, применив 26 управляемых авиабомб, а также совершили 186 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении зафиксировано шесть атак врага. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Котляровки, Лозовой, а также в направлении Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь прорвать оборону вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодязов, Шандриголово, Новоселовки, Дерилово и Заречного.
На Северском направлении оккупанты семь раз пытались прорвать оборону украинских сил в районах Серебрянки, а также в направлении Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре вражеские атаки в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении противник совершил десять атак вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.
На Покровском направлении защитники остановили 49 атак врага в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое.
На Новопавловском направлении за сутки зафиксировано 13 атак противника вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январское, Вороное, Терновое и Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре попытки продвижения оккупантов в районе Ольговского.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили атаку вражеских подразделений в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил три безуспешные попытки наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Напомним, Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34 вблизи Запорожья.
А также стало известно, что армия РФ применила против Украины более 170 дронов этой ночью.
Читайте Новини.LIVE!