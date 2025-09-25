Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Армия Вблизи Запорожья сбит российский Су-34

Вблизи Запорожья сбит российский Су-34

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 07:47
ВСУ сбили российский самолет Су-34 вблизи Запорожья — что известно
Самолет Су-34. Фото: росСМИ

Воздушные Силы ВСУ сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении в четверг, 25 сентября. Истребитель-бомбардировщик осуществлял атаку на город Запорожье.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Ликвидирован российский Су-34

Около 04:00 утра 25 сентября на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-34.

Самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, применяя управляемые авиационные бомбы.

ПС ЗСУ збили Су-34
Информация о сбитом Су-34. Фото: ПС ВСУ

Напомним, Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам в России. Поражены нефтеперерабатывающие заводы и производство БпЛА.

А также сообщалось, что СБУ поразили один из крупнейших российских НПЗ в Башкортостане.

самолет Запорожье истребитель война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации