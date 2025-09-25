ВСУ сбили российский самолет Су-34 вблизи Запорожья — что известно

Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Дата публикации 25 сентября 2025 07:47
Самолет Су-34. Фото: росСМИ
Воздушные Силы ВСУ сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении в четверг, 25 сентября. Истребитель-бомбардировщик осуществлял атаку на город Запорожье.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Ликвидирован российский Су-34
Около 04:00 утра 25 сентября на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-34.
Самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, применяя управляемые авиационные бомбы.
Напомним, Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам в России. Поражены нефтеперерабатывающие заводы и производство БпЛА.
А также сообщалось, что СБУ поразили один из крупнейших российских НПЗ в Башкортостане.
