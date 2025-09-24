Взрывы и пожары в России 24 сентября — ВСУ атаковали ряд объектов

Пожар и черный дым в России. Фото: росСМИ

Вооруженные силы Украины атаковали ряд важных объектов на территории России. Силы обороны ударили по вражеским нефтеперерабатывающим заводам и производству БпЛА.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 24 сентября.

Атака на объекты России

В Генштабе рассказали, что Украина проводит мероприятия по ослаблению военно-экономического потенциала России. Так, чтобы снизить наступательные возможности армии врага и усложнить поставки топлива подразделениям оккупантов, Силы обороны в ночь на 24 сентября ударили по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.

По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар. Известно, что это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

Кроме того, Вооруженные силы Украины нанесли поражение по важным объектам в Волгоградской области РФ. Все они задействованы в обеспечении армии врага. В результате на нефтеперекачивающей станции "Кузьчич-1" случился пожар. Она является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы России.

Также поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Прошлой ночью украинские военные поразили еще и производство БпЛА в н.п. Валуйки в Белгородской области. Там зафиксировано попадание и пожар. Такие действия были проведены, чтобы нарушить производство дронов и снизить боевые возможности противника. Сейчас результаты и степень поражения уточняются.

Кроме того, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. Там повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.

"Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", — пояснили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 24 сентября стало известно, что СБУ второй раз за неделю ударили по одному из крупнейших НПЗ в России.

Впервые завод был под атакой 18 сентября. Он находится в 1400 километрах от границы Украины.