Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Армія ЗСУ уразили низку об'єктів в Росії — Генштаб назвав втрати

ЗСУ уразили низку об'єктів в Росії — Генштаб назвав втрати

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 16:27
Вибухи та пожежі в Росії 24 вересня — ЗСУ атакували низку об'єктів
Пожежа та чорний дим в Росії. Фото: росЗМІ

Збройні сили України атакували низку важливих об'єктів на території Росії. Сили оборони вдарили по ворожих нафтопереробних заводах та виробництві БпЛА.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 24 вересня.

Читайте також:

Атака на об'єкти Росії 

У Генштабі розповіли, що Україна проводить заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Так, аби знизити наступальні спроможності армії ворога та ускладнити постачання пального підрозділам окупантів, Сили оборони у ніч проти 24 вересня влучили території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа. Відомо, що це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.

Крім того, Збройні сили України завдали ураження по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ. Усі вони залучені у забезпеченні армії ворога. Внслідок чого на нафтоперекачульваній станції "Кузьчич-1" трапилася пожежа. Вона є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони Росії.

Також уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев —Тихорецьк".

Минулої ночі українські військові уразили ще й виробництво БпЛА в н.п. Валуйки, що в Бєлгородській області. Там зафіксовано влучання та пожежу. Такі дії були проведені, щоб порушити виробництво дронів та знизити бойові спроможності противника. Наразі результати та ступінь ураження уточнюються.

Крім того, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод.  Там пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.

"Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік", — пояснили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що СБУ вдруге за тиждень вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії. Йдеться про нафтопереробний і нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані.

Вперше завод був під атакою 18 вересня. Він розташований за 1400 кілометрів від кордону України.

пожежа вибух НПЗ Генштаб ЗСУ Росія втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
