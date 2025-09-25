Ситуація на фронті 25 вересня — звіт Генштабу ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Захисники продовжують стримувати наступ ворога на 12 напрямках фронту.

Про це повідомили у звіті Генерального штабу ЗСУ у четвер, 25 вересня.

Яка ситуація на фронті сьогодні

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненими даними, ворог здійснив чотири ракетні та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет і скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, російські війська провели 5082 обстріли, з яких 115 — із реактивних систем залпового вогню, та атакували Україну 5846 дронами-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили шість атак. Окупанти завдали 13 авіаційних ударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, а також здійснили 186 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку зафіксовано шість атак ворога. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Котлярівки, Лозової, а також у напрямку Піщаного й Колісниківки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись прорвати оборону поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Шандриголового, Новоселівки, Дерилового та Зарічного.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку окупанти сім разів намагалися прорвати оборону українських сил у районах Серебрянки, а також у напрямку Дронівки та Ямполя.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири ворожі атаки в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у напрямку Ступочок.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку противник здійснив десять атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку оборонці зупинили 49 атак ворога у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку за добу зафіксовано 13 атак противника поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири спроби просування окупантів у районі Ольгівського.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили атаку ворожих підрозділів у напрямку Новоандріївки.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби наступальних дій.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

