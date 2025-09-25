Ситуація на фронті 25 вересня — звіт Генштабу ЗСУ

ЗСУ стримують окупантів на 12 напрямках — звіт Генштабу
Розпочалася 1310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Захисники продовжують стримувати наступ ворога на 12 напрямках фронту.
Про це повідомили у звіті Генерального штабу ЗСУ у четвер, 25 вересня.
Яка ситуація на фронті сьогодні
Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненими даними, ворог здійснив чотири ракетні та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет і скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, російські війська провели 5082 обстріли, з яких 115 — із реактивних систем залпового вогню, та атакували Україну 5846 дронами-камікадзе.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили шість атак. Окупанти завдали 13 авіаційних ударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, а також здійснили 186 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку зафіксовано шість атак ворога. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Котлярівки, Лозової, а також у напрямку Піщаного й Колісниківки.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись прорвати оборону поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Шандриголового, Новоселівки, Дерилового та Зарічного.
На Сіверському напрямку окупанти сім разів намагалися прорвати оборону українських сил у районах Серебрянки, а також у напрямку Дронівки та Ямполя.
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири ворожі атаки в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку противник здійснив десять атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.
На Покровському напрямку оборонці зупинили 49 атак ворога у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.
На Новопавлівському напрямку за добу зафіксовано 13 атак противника поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири спроби просування окупантів у районі Ольгівського.
На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили атаку ворожих підрозділів у напрямку Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби наступальних дій.
На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач Су-34 поблизу Запоріжжя.
А також стало відомо, що армія РФ застосувала проти України понад 170 дронів цієї ночі.
Читайте Новини.LIVE!