Як ЗСУ тримають оборону і скільки було боїв на фронті з початку травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про інтенсивність бойових дій на фронті у перші дні травня. За його словами, вже відбулося понад 1300 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Олександр Сирський показав кадри боїв на фронті

Олександр Сирський оприлюднив відеокадри з боїв на фронті, як українські військові влучно знищують позиції російських військових та техніку.

Він наголосив, що українські захисники демонструють витримку й професіоналізм, міцно утримуючи оборонні позиції та завдаючи противнику значних втрат.

Головнокомандувач подякував усім підрозділам Сил оборони за якісне виконання бойових завдань, додавши, що боротьба триває, а Україна продовжує боронити свою землю.

"З кожним знищеним загарбником ми наближаємо справедливий мир для України. Дякую всім підрозділам Сил оборони за професійну бойову роботу", — заявив Сирський.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський заявив, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку.

Також у Генштабі вчора, 6 травня, оновили інформацію щодо ситуації на фронті та показали на картах, де точаться найважчі бої.

Кілька днів тому Олександр Сирський назвав кількість російських цілей, які успішно знищили ЗСУ завдяки використанню дронів впродовж березня та квітня.