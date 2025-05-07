Как ВСУ держат оборону и сколько было боев на фронте с начала мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил об интенсивности боевых действий на фронте в первые дни мая. По его словам, уже произошло более 1300 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом Александр Сырский сообщил на своей странице в Telegram.

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Александр Сырский обнародовал видеокадры из боев на фронте, как украинские военные точно уничтожают позиции российских военных и технику.

Он отметил, что украинские защитники демонстрируют выдержку и профессионализм, прочно удерживая оборонительные позиции и нанося противнику значительные потери.

Главнокомандующий поблагодарил все подразделения Сил обороны за качественное выполнение боевых задач, добавив, что борьба продолжается, а Украина продолжает защищать свою землю.

"С каждым уничтоженным захватчиком мы приближаем справедливый мир для Украины. Спасибо всем подразделениям Сил обороны за профессиональную боевую работу", — заявил Сырский.

Напомним, недавно Александр Сырский заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.

Также в Генштабе вчера, 6 мая, обновили информацию о ситуации на фронте и показали на картах, где идут самые тяжелые бои.

Несколько дней назад Александр Сырский назвал количество российских целей, которые успешно уничтожили ВСУ благодаря использованию дронов в течение марта и апреля.