ЗСУ ліквідували 1430 окупантів — яка ситуація на фронті

Військовослужбовець ЗСУ біля САУ Archer. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Минула ще одна доба повномасштабної війни Росії проти України. На фронті відбулися інтенсивні бойові дії — було зафіксовано 200 бойових зіткнень по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Скільки обстрілів зафіксували з боку Росії за добу

Російські війська завдали одного ракетного удару та здійснили 80 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах України. Було застосовано дві ракети та скинуто 175 керованих авіабомб. Загалом окупанти здійснили понад 6100 обстрілів, із них 113 — із реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано застосування 3344 дронів-камікадзе.

Під ворожими авіаударами опинилися населені пункти в Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, ворожа авіація діяла у районах Ворожби, Білопілля, Іскрисківщини, Миропілля, Золочева, Козачої Лопані, Підлиману, Покровська, Удачного, Зеленого Поля, Новополя, Кам’янського, Малинівки, Темирівки та інших населених пунктів.

Сили оборони України відповіли потужними ударами: авіація та артилерія вразили 24 райони зосередження живої сили та техніки ворога, два пункти управління, п’ять артилерійських систем, два комплекси ППО й чотири інші важливі об’єкти окупантів.

Напрямки фронту — де були найзапекліші бої з окупантами

Найбільш інтенсивні бойові дії тривали на Донеччині. Лише на Покровському напрямку українські воїни відбили 78 атак противника, зокрема в районах Сухої Балки, Водяного Другого, Успенівки, Троїцького, Котлярівки та Богданівки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 24 спроби штурмів — поблизу Новополя, Новосілки, Привільного, Комара та Одрадного.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупанти намагалися прорватися 31 раз — біля Греківки, Новомихайлівки, Колодязів, Мирного та Торського.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Активність фіксувалася також на Краматорському, Торецькому, Куп’янському, Харківському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Курському напрямку ЗСУ відбили 18 атак. Противник здійснив 330 артилерійських обстрілів, включно з вісьмома залпами з РСЗВ, 12 авіаударів і скинув 27 КАБ.

На Сіверському, Придніпровському, Волинському та Поліському напрямках активності ворога не спостерігалося.

Яких втрат зазнали російські війська за добу

Втрати противника за добу склали 1430 осіб. Крім того, українські сили знищили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 61 артсистему, одну РСЗВ, 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня, понад 100 одиниць автомобільної та три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, у Сумській ОВА зробили термінове звернення до мешканців двох населених пунктів. Їх закликають евакуюватися.

Також українські прикордонники показали, як на Харківщині знищили укриття та військову техніку російських військ.