У Білопіллі та Ворожбі на Сумщині оголосили евакуацію населення

Евакуація населення. Ілюстративне фото: ДСНС Сумщини

Голова Сумської обласної військової адміністрації Михайло Мельник закликав мешканців міст терміново евакуйовуватися. Йдеться про населені пункти Білопілля та Ворожба.

Про це Мельник написав у Facebook у понеділок, 5 травня.

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"Прошу мешканців міста Білопілля та міста Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце!", — йдеться у повідомленні.

За його словами, евакуаційні автобуси їдуть кожного ранку о 8:00. Також можна записатись на евакуацію цілодобово за контактами:

оперативний черговий штабу евакуації Сумського району +380 50 650 70 83 ;

; евакуаційний штаб Ворожби +380 93 533 45 00.

Мельник зауважив, що у разі самостійної евакуації до Сум громадянам варто зареєструватися в евакуаційному транзитному центрі на вулиці Ковпака, 7.

Завдяки цьому можна отримати грошову допомогу, статус внутрішньо переселеної особи та можливість знайти житло.

Скриншот допису Мельника

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала місто Конотоп Сумської області, внаслідок чого знищено об'єкт інфраструктури.

А заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в ефірі Вечір.LIVE заявив, що росіяни тиснуть вздовж кордону з Сумською областю.