Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Окупанти тиснуть на Сумщину та Харківщину, — заява Максима Жоріна arrow

Окупанти тиснуть на Сумщину та Харківщину, — заява Максима Жоріна

2 травня 2025 01:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За інформацією Жоріна, окупанти зараз активізувались на Сумщині та Харківщині
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти активізували атаки на сході України. Вони намагаються знайти хоч якісь шпарини вздовж кордону Сумщини та Харківщини.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Реклама
Читайте також:

Яка зараз ситуація на фронті

За словами Жоріна, ситуація на фронті зараз дуже непроста. Ворог дуже сильно тисне в районі Покровська, також ворог дуже сильно тисне в районі Борової.

"Окупанти потроху починають активізуватись на півдні. І досить широко працюють у вигляді пошуку шпарину вздовж кордону Сумщини та Харківщини для того, щоб знайти місце, де можна було б розвинути хоч якийсь успіх", — заявив Жорін.

Проте, за словами заступника командира 3 ОШБр, глобально масштабних заходів на цей момент вони собі дозволити не можуть. Але точково дійсно концентрують підрозділи, міняють і намагаються просуватись.

Раніше Жорін заявив, що російські війська можуть спробувати здійснити абсурдну операцію з форсування Дніпра. Однак вона, найімовірніше, завершиться безрезультатно. 

Нагадаємо, що військовий оглядач, майор запасу та ветеран Олексій Гетьман заявив, що окупанти спланували наступальні дії на півдні на строк від півроку до 9 місяців, тобто на весь 2025 рік.

Харківська область Сумська область війна в Україні Максим Жорін ситуація на фронті 3 ОШБр
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама