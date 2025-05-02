За інформацією Жоріна, окупанти зараз активізувались на Сумщині та Харківщині

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Російські окупанти активізували атаки на сході України. Вони намагаються знайти хоч якісь шпарини вздовж кордону Сумщини та Харківщини.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Яка зараз ситуація на фронті

За словами Жоріна, ситуація на фронті зараз дуже непроста. Ворог дуже сильно тисне в районі Покровська, також ворог дуже сильно тисне в районі Борової.

"Окупанти потроху починають активізуватись на півдні. І досить широко працюють у вигляді пошуку шпарину вздовж кордону Сумщини та Харківщини для того, щоб знайти місце, де можна було б розвинути хоч якийсь успіх", — заявив Жорін.

Проте, за словами заступника командира 3 ОШБр, глобально масштабних заходів на цей момент вони собі дозволити не можуть. Але точково дійсно концентрують підрозділи, міняють і намагаються просуватись.

Раніше Жорін заявив, що російські війська можуть спробувати здійснити абсурдну операцію з форсування Дніпра. Однак вона, найімовірніше, завершиться безрезультатно.

Нагадаємо, що військовий оглядач, майор запасу та ветеран Олексій Гетьман заявив, що окупанти спланували наступальні дії на півдні на строк від півроку до 9 місяців, тобто на весь 2025 рік.