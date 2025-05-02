По информации Жорина, оккупанты сейчас активизировались на Сумщине и Харьковщине

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Российские оккупанты активизировали атаки на востоке Украины. Они пытаются найти хоть какие-то щели вдоль границы Сумщины и Харьковщины.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Реклама

Читайте также:

Какая сейчас ситуация на фронте

По словам Жорина, ситуация на фронте сейчас очень непростая. Враг очень сильно давит в районе Покровска, также враг очень сильно давит в районе Боровой.

"Оккупанты понемногу начинают активизироваться на юге. И достаточно широко работают в виде поиска щели вдоль границы Сумщины и Харьковщины для того, чтобы найти место, где можно было бы развить хоть какой-то успех", — заявил Жорин.

Однако, по словам заместителя командира 3 ОШБр, глобально масштабных мероприятий на данный момент они себе позволить не могут. Но точечно действительно концентрируют подразделения, меняют и пытаются продвигаться.

Ранее Жорин заявил, что российские войска могут попытаться осуществить абсурдную операцию по форсированию Днепра. Однако она, скорее всего, завершится безрезультатно.

Напомним, что военный обозреватель, майор запаса и ветеран Алексей Гетьман заявил, что оккупанты спланировали наступательные действия на юге на срок от полугода до 9 месяцев, то есть на весь 2025 год.