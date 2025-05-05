В Белополье и Ворожбе на Сумщине объявили эвакуацию населения

Жителей двух городов на Сумщине призвали срочно эвакуироваться
Председатель Сумской областной военной администрации Михаил Мельник призвал жителей городов срочно эвакуироваться. Речь идет о населенных пунктах Белополье и Ворожба.
Об этом Мельник написал в Facebook в понедельник, 5 мая.
Эвакуация на Сумщине
"Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место!" — говорится в сообщении.
По его словам, эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00. Также можно записаться на эвакуацию круглосуточно по контактам:
- оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района +380 50 650 70 83;
- эвакуационный штаб Ворожбы +380 93 533 45 00.
Мельник отметил, что в случае самостоятельной эвакуации в Сумы гражданам следует зарегистрироваться в эвакуационном транзитном центре на улице Ковпака, 7.
Благодаря этому можно получить денежную помощь, статус внутренне переселенного лица и возможность найти жилье.
Напомним, сегодня Россия атаковала город Конотоп Сумской области, в результате чего уничтожен объект инфраструктуры.
А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире Вечір.LIVE заявил, что россияне давят вдоль границы с Сумской областью.
Читайте Новини.LIVE!