В Белополье и Ворожбе на Сумщине объявили эвакуацию населения

Эвакуация населения. Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины

Председатель Сумской областной военной администрации Михаил Мельник призвал жителей городов срочно эвакуироваться. Речь идет о населенных пунктах Белополье и Ворожба.

Об этом Мельник написал в Facebook в понедельник, 5 мая.

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"Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место!" — говорится в сообщении.

По его словам, эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00. Также можно записаться на эвакуацию круглосуточно по контактам:

оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района +380 50 650 70 83 ;

; эвакуационный штаб Ворожбы +380 93 533 45 00.

Мельник отметил, что в случае самостоятельной эвакуации в Сумы гражданам следует зарегистрироваться в эвакуационном транзитном центре на улице Ковпака, 7.

Благодаря этому можно получить денежную помощь, статус внутренне переселенного лица и возможность найти жилье.

Скриншот поста Мельника

Напомним, сегодня Россия атаковала город Конотоп Сумской области, в результате чего уничтожен объект инфраструктуры.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире Вечір.LIVE заявил, что россияне давят вдоль границы с Сумской областью.