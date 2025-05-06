ВСУ ликвидировали 1430 оккупантов — какая ситуация на фронте

Военнослужащий ВСУ возле САУ Archer. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Прошли еще одни сутки полномасштабной войны России против Украины. На фронте произошли интенсивные боевые действия — было зафиксировано 200 боевых столкновений по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Российские войска нанесли один ракетный удар и совершили 80 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. Было применено две ракеты и сброшено 175 управляемых авиабомб. В целом оккупанты совершили более 6100 обстрелов, из них 113 — из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано применение 3344 дронов-камикадзе.

Под вражескими авиаударами оказались населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, вражеская авиация действовала в районах Ворожбы, Белополья, Искрисковщины, Мирополья, Золочева, Казачьей Лопани, Подлимана, Покровска, Удачного, Зеленого Поля, Новополя, Каменского, Малиновки, Темировки и других населенных пунктов.

Силы обороны Украины ответили мощными ударами: авиация и артиллерия поразили 24 района сосредоточения живой силы и техники врага, два пункта управления, пять артиллерийских систем, два комплекса ПВО и четыре других важных объекта оккупантов.

Направления фронта - где были самые ожесточенные бои с оккупантами

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в Донецкой области. Только на Покровском направлении украинские воины отбили 78 атак противника, в частности в районах Сухой Балки, Водяного Второго, Успеновки, Троицкого, Котляровки и Богдановки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 24 попытки штурмов - вблизи Новополя, Новоселки, Привольного, Комара и Одрадного.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении оккупанты пытались прорваться 31 раз — возле Грековки, Новомихайловки, Колодязов, Мирного и Торского.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

Активность фиксировалась также на Краматорском, Торецком, Купянском, Харьковском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Курском направлении ВСУ отбили 18 атак. Противник совершил 330 артиллерийских обстрелов, включая восемь залпов из РСЗО, 12 авиаударов и сбросил 27 КАБ.

На Северском, Приднепровском, Волынском и Полесском направлениях активности врага не наблюдалось.

Какие потери понесли российские войска за сутки

Потери противника за сутки составили 1430 человек. Кроме того, украинские силы уничтожили три танка, пять боевых бронированных машин, 61 артсистему, одну РСЗО, 145 БпЛА оперативно-тактического уровня, более 100 единиц автомобильной и три единицы спецтехники.

Напомним, в Сумской ОГА сделали срочное обращение к жителям двух населенных пунктов. Их призывают эвакуироваться.

Также украинские пограничники показали, как на Харьковщине уничтожили укрытие и военную технику российских войск.