Втрати окупантів на Харківщині — прикордонники знищили техніку

Прикордонники ефектно знищили техніку та укриття росіян — відео
Українські прикордонники на Харківщині знищили транспорт та камеру відеоспостереження окупантів. Крім того, бійці "рознесли" три ворожі укриття.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі у неділю, 4 травня, та показали відео.
Знищення окупантів на Харківщині
Зазначається, що на Харківщині прикордонники-оператори БпЛА ювелірно завдали втрат ворожій армії. Українські бійці знищили:
- ворожий транспорт,
- камеру відеоспостереження,
- позицію автоматичного гранатомета,
- три укриття ворога.
На відео видно вибухи, чорний дим та рештки техніки окупантів.
Нагадаємо, за добу 3 травня ЗСУ знищили другий за добу літак окупантів в Криму. Зеленський виступив зі зверненням.
Водночас очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що літак РФ знищили морським дроном.
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