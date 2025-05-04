Втрати окупантів на Харківщині — прикордонники знищили техніку

Знищення російської техніки на Харківщині. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники на Харківщині знищили транспорт та камеру відеоспостереження окупантів. Крім того, бійці "рознесли" три ворожі укриття.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у неділю, 4 травня, та показали відео.

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Зазначається, що на Харківщині прикордонники-оператори БпЛА ювелірно завдали втрат ворожій армії. Українські бійці знищили:

ворожий транспорт,

камеру відеоспостереження,

позицію автоматичного гранатомета,

три укриття ворога.

На відео видно вибухи, чорний дим та рештки техніки окупантів.

Нагадаємо, за добу 3 травня ЗСУ знищили другий за добу літак окупантів в Криму. Зеленський виступив зі зверненням.

Водночас очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що літак РФ знищили морським дроном.