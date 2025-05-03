Знищення літака РФ морським дроном - як Буданов зробив ГУР успішним

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов завдяки креативному підходу забезпечив розвідці результати на полі бою. Так, сьогодні спецпідрозділ ГУР збив російський Су-30 ракетою з дрона Magura.

Про це заявив політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький у Facebook у суботу, 3 травня.

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На думку Голобуцького, операції ГУР не просто "красиві піар-історії" та саме креативний підхід Буданова дає результати на полі бою. Зокрема, сьогодні спецпідрозділ ГУР збив російський Су-30 ракетою, випущеною з безпілотної морської платформи Magura.

Політтехнолог наголосив, що вперше у світовій історії бойовий літак знищено морським дроном та це увійде до підручників воєнного мистецтва. Ще минулого року інженери ГУР обладнали морські безпілотники ракетами "повітря-повітря" Р-73.

"Розміщення Р-73 на морських дронах — ефективна відповідь Буданова на російську тактику оборони узбережжя за допомогою вертольотів та літаків. Вперше гурівські морські дрони покарали ворожу авіацію під минулий Новий рік — 31 грудня Magura знищила два вертольоти Мі-8", — зазначив Голобуцький.

Вартість винищувача, який сьогодні збили, становить понад 50 мільйонів доларів. На думку експерта, це продемонструвало, хто контролює більшу частину Чорноморської акваторії.

Політтехнолог вважає, що Буданов є рушієм нестандартних і творчих військових рішень: він налагодив системне планування, завдяки якому існує автономія прийняття рішень, довіра до виконавців і фокусування на справжніх результатах.

Зокрема, саме під його керівництвом ГУР почало активно застосовувати морські дрони, дрони-камікадзе, а також новітні розвідувально-ударні платформи.

"ГУР змінює хід бойових дій, завдає Росії болючих ударів і раз за разом доводить світові, що Україна може діяти технологічно та інноваційно", — підсумував Голобуцький.

Скриншот допису Голобуцького

Нагадаємо, ГУР підтвердило збиття морським дроном російського літака Су-30 в небі над Чорним морем.

А британська розвідка повідомила, що Росія зазнає великих втрат порівняно з 2024 роком. Якщо ворог продовжить вторгнення, то це буде найдорожчим роком війни для Росії щодо людських втрат.