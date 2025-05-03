Уничтожение самолета РФ морским дроном — как Буданов сделал ГУР успешным

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов благодаря креативному подходу обеспечил разведке результаты на поле боя. Так, сегодня спецподразделение ГУР сбило российский Су-30 ракетой с дрона Magura.

Об этом заявил политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий в Facebook в субботу, 3 мая.

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По мнению Голобуцкого, операции ГУР не просто "красивые пиар-истории" и именно креативный подход Буданова дает результаты на поле боя. В частности, сегодня спецподразделение ГУР сбило российский Су-30 ракетой, выпущенной с беспилотной морской платформы Magura.

Политтехнолог отметил, что впервые в мировой истории боевой самолет уничтожен морским дроном и это войдет в учебники военного искусства. Еще в прошлом году инженеры ГУР оборудовали морские беспилотники ракетами "воздух-воздух" Р-73.

"Размещение Р-73 на морских дронах — эффективный ответ Буданова на российскую тактику обороны побережья с помощью вертолетов и самолетов. Впервые гуровские морские дроны наказали вражескую авиацию под прошлый Новый год — 31 декабря Magura уничтожила два вертолета Ми-8", — отметил Голобуцкий.

Стоимость истребителя, который сегодня сбили, составляет более 50 миллионов долларов. По мнению эксперта, это продемонстрировало, кто контролирует большую часть Черноморской акватории.

Политтехнолог считает, что Буданов является двигателем нестандартных и творческих военных решений: он наладил системное планирование, благодаря которому существует автономия принятия решений, доверие к исполнителям и фокусировка на настоящих результатах.

В частности, именно под его руководством ГУР начало активно применять морские дроны, дроны-камикадзе, а также новейшие разведывательно-ударные платформы.

"ГУР меняет ход боевых действий, наносит России болезненные удары и раз за разом доказывает миру, что Украина может действовать технологически и инновационно", — подытожил Голобуцкий.

Скриншот поста Голобуцкого

Напомним, ГУР подтвердило сбитие морским дроном российского самолета Су-30 в небе над Черным морем.

А британская разведка сообщила, что Россия понесет большие потери по сравнению с 2024 годом. Если враг продолжит вторжение, то это будет самым дорогим годом войны для России по человеческим потерям.