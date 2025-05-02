Росіяни скаржаться на атаку дронів — перехоплення ГУР
Українські FPV-дрони продовжують руйнувати логістику російських окупаційних військ. Росіянин телефоном поскаржився на атаку.
Про це повідомляє ГУР.
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Українські дрони руйнують логістику окупантів
У черговому підтвердженні ефективності дронових атак, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення розмови російських військових, де один із солдатів із панікою в голосі розповідає про влучання дрона в армійську вантажівку "Урал".
"Прилетело бл*дь 5 "интивишек" (мав на увазі FPV-дрони), одна прямо в Урал как уеб*ла на х*й, сгорел Урал на х*й, представляешь бл*дь", — обурено скаржиться окупант своєму співрозмовнику.
Його слова яскраво демонструють масштаби ураження та психологічний ефект від дій українських операторів безпілотників.
У ГУР наголосили, що кожен військовий злочин проти України не залишиться безкарним.
Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило перехоплення, як росіяни скаржилися на українські FPV-дрони на Куп'янському напрямку.
Також в розвідці повідомили, що в Росії родичам ліквідованих в Україні окупантів з Дагестану не виплачують компенсації.
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