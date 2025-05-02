Россияне жалуются на атаку дронов — перехват ГУР

Военный запускает дрон. Фото: АрмияInform

Украинские FPV-дроны продолжают разрушать логистику российских оккупационных войск. Россиянин по телефону пожаловался на атаку.

Об этом сообщает ГУР.

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Украинские дроны разрушают логистику оккупантов

В очередном подтверждении эффективности дроновых атак, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора российских военных, где один из солдат с паникой в голосе рассказывает о попадании дрона в армейский грузовик "Урал".

"Прилетело бл*дь 5 "интивишек" (мав на увазі FPV-дрони), одна прямо в Урал как уеб*ла на х*й, сгорел Урал на х*й, представляешь бл*дь", — возмущенно жалуется оккупант своему собеседнику.

Его слова ярко демонстрируют масштабы поражения и психологический эффект от действий украинских операторов беспилотников.

В ГУР отметили, что каждое военное преступление против Украины не останется безнаказанным.

Напомним, недавно ГУР обнародовало перехват, как россияне жаловались на украинские FPV-дроны на Купянском направлении.

Также в разведке сообщили, что в России родственникам ликвидированных в Украине оккупантов из Дагестана не выплачивают компенсации.