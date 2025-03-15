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Окупанти скаржаться на українські FPV-дрони — перехоплення ГУР

15 березня 2025 18:09
Євгенія Брюховецька - редактор
ГУР перехопило розмову росіян — скаржаться на дрони ЗСУ
Український військовий з дроном. Фото: Армія Inform
Євгенія Брюховецька - редактор

Головне Управління розвідки України перехопило розмову росіян про ситуацію на Куп'янському напрямку. Один з них розповів, що окупанти скаржаться на українські дрони.

Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у суботу, 15 березня.

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"Так у мене сусід теж на пенсії зараз, а син його там, на Куп'янському напрямку. 13-го числа як пішли вперед, і все — більше ні слуху ні духу", — сказав росіянин.

За його словами, російські офіцери самі не знають, що з їхніми підлеглими. Вони розповіли, що окупантів закидають мінами та дронами, не шкодуючи ресурсів.

"Ось хлопець поранений тут є з Куп'янського напрямку. Каже, ну по п'ять-шість дронів ганяються за нами", — додав він.

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Скриншот допису ГУР

Раніше в ГУР повідомили, що в Росії родичам ліквідованих в Україні окупантів з Дагестану не виплачують компенсації.

А СБУ попередила українців про активізацію російської пропаганди у соціальних мережах.

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