ГУР перехватило разговор россиян — жалуются на дроны ВСУ

Украинский военный с дроном. Фото: Армія Inform

Главное Управление разведки Украины перехватило разговор россиян о ситуации на Купянском направлении. Один из них рассказал, что оккупанты жалуются на украинские дроны.

Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в субботу, 15 марта.

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Перехват разговора оккупантов

"Так у меня сосед тоже на пенсии сейчас, а сын его там, на Купянском направлении. 13-го числа как пошли вперед, и все — больше ни слуху ни духу", — сказал россиянин.

По его словам, российские офицеры сами не знают, что с их подчиненными. Они рассказали, что оккупантов забрасывают минами и дронами, не жалея ресурсов.

"Вот парень раненый здесь есть с Купянского направления. Говорит, ну по пять-шесть дронов гоняются за нами", — добавил он.

Скриншот поста ГУР

Ранее в ГУР сообщили, что в России родственникам ликвидированных в Украине оккупантов из Дагестана не выплачивают компенсации.

А СБУ предупредила украинцев об активизации российской пропаганды в социальных сетях.