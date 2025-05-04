Потери оккупантов на Харьковщине — пограничники уничтожили технику

Уничтожение российской техники на Харьковщине. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники на Харьковщине уничтожили транспорт и камеру видеонаблюдения оккупантов. Кроме того, бойцы "разнесли" три вражеских укрытия.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 4 мая, и показали видео.

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Отмечается, что на Харьковщине пограничники-операторы БпЛА ювелирно нанесли потери вражеской армии. Украинские бойцы уничтожили:

вражеский транспорт,

камеру видеонаблюдения,

позицию автоматического гранатомета,

три укрытия врага.

На видео видны взрывы, черный дым и остатки техники оккупантов.

Напомним, за сутки 3 мая ВСУ уничтожили второй за сутки самолет оккупантов в Крыму. Зеленский выступил с обращением.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что самолет РФ уничтожили морским дроном.