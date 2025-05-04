Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Пограничники эффектно уничтожили технику и укрытия РФ — видео arrow

Пограничники эффектно уничтожили технику и укрытия РФ — видео

4 мая 2025 14:33
Карина Приходько - Редактор
Потери оккупантов на Харьковщине — пограничники уничтожили технику
Уничтожение российской техники на Харьковщине. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Украинские пограничники на Харьковщине уничтожили транспорт и камеру видеонаблюдения оккупантов. Кроме того, бойцы "разнесли" три вражеских укрытия.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 4 мая, и показали видео.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение оккупантов на Харьковщине

Отмечается, что на Харьковщине пограничники-операторы БпЛА ювелирно нанесли потери вражеской армии. Украинские бойцы уничтожили:

  • вражеский транспорт,
  • камеру видеонаблюдения,
  • позицию автоматического гранатомета,
  • три укрытия врага.

На видео видны взрывы, черный дым и остатки техники оккупантов.

Напомним, за сутки 3 мая ВСУ уничтожили второй за сутки самолет оккупантов в Крыму. Зеленский выступил с обращением.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что самолет РФ уничтожили морским дроном.

пограничники Харьковская область фронт ГПСУ потери оккупантов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама