Потери оккупантов на Харьковщине — пограничники уничтожили технику

Пограничники эффектно уничтожили технику и укрытия РФ — видео
Украинские пограничники на Харьковщине уничтожили транспорт и камеру видеонаблюдения оккупантов. Кроме того, бойцы "разнесли" три вражеских укрытия.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 4 мая, и показали видео.
Уничтожение оккупантов на Харьковщине
Отмечается, что на Харьковщине пограничники-операторы БпЛА ювелирно нанесли потери вражеской армии. Украинские бойцы уничтожили:
- вражеский транспорт,
- камеру видеонаблюдения,
- позицию автоматического гранатомета,
- три укрытия врага.
На видео видны взрывы, черный дым и остатки техники оккупантов.
Напомним, за сутки 3 мая ВСУ уничтожили второй за сутки самолет оккупантов в Крыму. Зеленский выступил с обращением.
В то же время глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что самолет РФ уничтожили морским дроном.
Читайте Новини.LIVE!