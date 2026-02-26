Відео
Головна Армія Сирський нагородив військових на Східному напрямку

Сирський нагородив військових на Східному напрямку

Дата публікації: 26 лютого 2026 17:50
Сирський вручив нагороди військовим на Східному напрямку
Олександр Сирський вручає нагороду. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив військових на Східному напрямку. За його словами, визнання героїзму — це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 26 лютого, передає Новини.LIVE.

Нагородження військових на Східному напрямку

"Під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту", — наголосив Сирський.

Він нагородив їх за особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російськими окупантами. Він вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки головнокомандувача ЗСУ.

Сирський зазначив, що з лютого 2024 року відзнаками головнокомандувача нагороджено понад 123 тисячі військових.

"А загалом, протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення, відзнаками головнокомандувача нагороджено майже 230 тисяч захисників і захисниць", — повідомив він.

Сирський заявив, що пишається та щиро дякує кожному воїну за службу. 

Допис Сирського. Фото: скриншот

Олександр Сирський — останні новини

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія не спроможна мобілізувати таку кількість людей, аби перекрити втрати на фронті.

Сирський повідомив, як Україна адаптує свою протиповітряну оборону під нові виклики війни. Наразі триває комплекс організаційних заходів.

Нещодавно також головнокомандувач повідомив про другий етап корпусної реформи, який передбачає зміни в роботі ЗСУ.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
