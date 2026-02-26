Сирський вручив нагороди військовим на Східному напрямку

Олександр Сирський вручає нагороду. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив військових на Східному напрямку. За його словами, визнання героїзму — це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 26 лютого, передає Новини.LIVE.

Нагородження військових на Східному напрямку

"Під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту", — наголосив Сирський.

Він нагородив їх за особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російськими окупантами. Він вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки головнокомандувача ЗСУ.

Сирський зазначив, що з лютого 2024 року відзнаками головнокомандувача нагороджено понад 123 тисячі військових.

"А загалом, протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення, відзнаками головнокомандувача нагороджено майже 230 тисяч захисників і захисниць", — повідомив він.

Сирський заявив, що пишається та щиро дякує кожному воїну за службу.

Допис Сирського. Фото: скриншот

