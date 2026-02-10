Відео
Головна Армія Сирський заявив про другий етап корпусної реформи — що змінюють

Сирський заявив про другий етап корпусної реформи — що змінюють

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 10:12
Сирський заявив про другий етап корпусної реформи — що зміюють
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook

В Україні впроваджують другий етап корпусної реформи. Він передбачає низку змін, які будуть стосуватися роботи Збройних сил України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що зміниться у ЗСУ

За словами Сирського, одним із результатів корпусної реформи вже є зростання втрат противника. Наразі в армії триває другий етап корпусної реформи. В межах нього бригади передислоковують безпосередньо до своїх управлінь корпусів.

Крім того, відбувається нарощування корпусного комплекту. Масштабують підрозділи, передусім безпілотних сил.

Корпусна система в ЗСУ
Повідомлення Сирського. Фото: скриншот

"В окремих корпусах батальйони БпЛА переформовуються в полки", — зазначив Сирський.

Він додав, що наразі вже завершили створення артилерійських бригад у складі корпусів. Також працюють над посиленням технологічної складової, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених.

"У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту. Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами", — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сирський анонсував зміни стосовно БЗВП. Мобілізованих будуть готувати по-новому.

Також ми розповідали про те, яка ситуація на фронті станом на 10 лютого. Ворог атакує на кількох напрямках.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
