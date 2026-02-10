Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках — Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Почалася 1448-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують нищити ворога на різних ділянках фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті станом на 10 лютого

За минулу добу сталося 68 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару та скинули на українські міста 249 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 6629 дронів-камікадзе та здійснили 2946 обстрілів населених пунктів.

Українські військові минулої доби уразили п'ять районів зосередження особового складу противника та один об'єкт транспортної інфраструктури. За добу втрати ворога склали 980 осіб. Також знищено два танки, п'ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, два засоби ППО, 1198 безпілотних літальних апаратів, 182 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки РФ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 73 обстріли. Було зафіксовано одне боєзіткнення.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Facebook/Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ п'ять разів намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників, зокрема, у районах населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Куп'янському напрямку за добу сталося три боєзіткнення в районах Піщаного та Довгенького.

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Лиманському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ п'ять разів, намагавшись прорвати оборону у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Слов'янському напрямку окупанти 12 разів за добу намагалися просунутися — у районі Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Краматорському напрямку минулої доби зафіксовано одну наступальну дію в районі Ступочок.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка.

Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Покровському напрямку зафіксовано 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Олександрівському напрямку противник також спробував прорватися, здійснивши дві атаки у районі Іванівки.

Ситуація на Олександрівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Гуляйпільському напрямку РФ атакувала позиції наших захисників 21 раз у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Оріхівському напрямку було відбито дві атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська.

Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Придніпровському напрямку за добу зафіксували одне боєзіткнення.

Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

