Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях — Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Начались 1448-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают уничтожать врага на разных участках фронта.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 февраля

За минувшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар и сбросили на украинские города 249 управляемых авиабомб. Кроме того, россияне применили 6629 дронов-камикадзе и совершили 2946 обстрелов населенных пунктов.

Украинские военные за прошедшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры. За сутки потери врага составили 980 человек. Также уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, два средства ПВО, 1198 беспилотных летательных аппаратов, 182 единицы автомобильной и единицу специальной техники РФ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне осуществили 73 обстрела. Было зафиксировано одно боестолкновение.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Facebook/Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении военные РФ пять раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в частности, в районах населенных пунктов Прилепка, Зеленое и Волчанск.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Купянском направлении за сутки произошло три боестолкновения в районах Песчаного и Долгенького.

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Лиманском направлении россияне атаковали позиции ВСУ пять раз, пытаясь прорвать оборону в районах Ставков, Дробышево и Новоселовки.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Славянском направлении оккупанты 12 раз за сутки пытались продвинуться - в районе Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки.

Ситуация на Славянском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Краматорском направлении за прошедшие сутки зафиксировано одно наступательное действие в районе Ступочек.

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Константиновском направлении россияне совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка.

Ситуация на Константиновском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Покровском направлении зафиксировано 38 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филиал, Дачное и Гришино.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Александровском направлении противник также попытался прорваться, осуществив две атаки в районе Ивановки.

Ситуация на Александровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Гуляйпольском направлении РФ атаковала позиции наших защитников 21 раз в районах Гуляйполя и в сторону Привольного, Успеновки, Злагоды, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки.

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Ореховском направлении были отбиты две атаки противника в районе Малых Щербаков и Степногорска.

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Приднепровском направлении за сутки зафиксировали одно боестолкновение.

Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, ранее мы писали о том, что командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий заявил о замедлении темпов наступления россиян.

Также мы рассказывали о том, что у оккупантов по всему фронту перестали работать Starlink. Это произошло после того, как Украина нашла способ "заглушить" нелегальные российские терминалы.

