Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сырский заявил о втором этапе корпусной реформы — что меняют

Сырский заявил о втором этапе корпусной реформы — что меняют

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 10:12
Сырский заявил о втором этапе корпусной реформы — что змеют
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook

В Украине внедряют второй этап корпусной реформы. Он предусматривает ряд изменений, которые будут касаться работы Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что изменится в ВСУ

По словам Сырского, одним из результатов корпусной реформы уже является рост потерь противника. Сейчас в армии продолжается второй этап корпусной реформы. В рамках него бригады передислоцируют непосредственно в свои управления корпусов.

Кроме того, происходит наращивание корпусного комплекта. Масштабируют подразделения, прежде всего беспилотных сил.

Корпусна система в ЗСУ
Сообщение Сырского. Фото: скриншот

"В отдельных корпусах батальоны БпЛА переформировываются в полки", — отметил Сырский.

Он добавил, что сейчас уже завершили создание артиллерийских бригад в составе корпусов. Также работают над усилением технологической составляющей, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых.

"В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сырский анонсировал изменения в отношении БЗВП. Мобилизованных будут готовить по-новому.

Также мы рассказывали о том, какая ситуация на фронте по состоянию на 10 февраля. Враг атакует на нескольких направлениях.

ВСУ армия изменения военные Александр Сырский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации