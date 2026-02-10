Сырский заявил о втором этапе корпусной реформы — что змеют

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook

В Украине внедряют второй этап корпусной реформы. Он предусматривает ряд изменений, которые будут касаться работы Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Что изменится в ВСУ

По словам Сырского, одним из результатов корпусной реформы уже является рост потерь противника. Сейчас в армии продолжается второй этап корпусной реформы. В рамках него бригады передислоцируют непосредственно в свои управления корпусов.

Кроме того, происходит наращивание корпусного комплекта. Масштабируют подразделения, прежде всего беспилотных сил.

"В отдельных корпусах батальоны БпЛА переформировываются в полки", — отметил Сырский.

Он добавил, что сейчас уже завершили создание артиллерийских бригад в составе корпусов. Также работают над усилением технологической составляющей, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых.

"В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

