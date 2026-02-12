Сирський розповів, як підвищать ефективність ППО України

Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, як підвищать ефективність протиповітряної оборони. Наразі система працює у надзвичайно складних умовах.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Підвищення ефективності ППО України

Сирський зауважив, що в умовах постійних російських атак стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема, йдеться про постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, а також здатності швидко адаптуватися до нових викликів та відмовитися від застарілих бюрократичних практик.

За словами головнокомандувача, упродовж останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Його намагаються збільшити завдяки інноваціям.

Крім того, щоденно російські окупанти запускають до 200 ударних дронів та періодично здійснюють масовані обстріли.

"В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", — зазначив Сирський.

Він повідомив, що наразі триває комплекс організаційних заходів для підвищення ефективності ППО:

планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;

нарощується чисельність та якість дронів-перехоплювачів;

відбувається активна взаємодія з партнерами для розвʼязання проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

Допис Сирського. Фото: скриншот

