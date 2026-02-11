Військовий пояснив, як працює перший ешелон протиповітряної оборони

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Протиповітряна оборона Сухопутних військ України виконує роль першого ешелону захисту неба. Саме ППО забирає на себе основний удар ворожої авіації та ракет.

Про це розповів начальник 11 командного пункту ППО 3-го армійського корпусу Іван Костюк в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Роль ППО у війні

За словами бійця, саме ці підрозділи намагаються знищити повітряні цілі ще до того, як вони досягнуть тилових міст і цивільної інфраструктури.

До першого ешелону входять зенітні ракетні комплекси ближньої дії, мобільні вогневі групи, розрахунки перехоплювачів та зенітна артилерія.

"Саме ми перші зустрічаємо повітряну систему противника і намагаємося максимально завдати їм урону, знищити їх для того, щоб поменше залітало у глубину нашої країни", — сказав боєць.

Військовий зазначив, що ці засоби мають обмежений радіус дії через малий калібр, однак цей недолік компенсується високою мобільністю, маневровністю та здатністю швидко змінювати позиції, що дозволяє ефективно протидіяти повітряним загрозам.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого окупанти запустили по Україні 129 ударних дронів.

А також росіяни атакували Львів ракетами, які було збито ППО.