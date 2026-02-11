Видео
Главная Армия Военный объяснил, как работает первый эшелон противовоздушной обороны

Военный объяснил, как работает первый эшелон противовоздушной обороны

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 19:28
Военный объяснил, как работает первый эшелон противовоздушной обороны
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины выполняет роль первого эшелона защиты неба. Именно ПВО забирает на себя основной удар вражеской авиации и ракет.

Об этом рассказал начальник 11 командного пункта ПВО 3-го армейского корпуса Иван Костюк в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Роль ПВО в войне

По словам бойца, именно эти подразделения пытаются уничтожить воздушные цели еще до того, как они достигнут тыловых городов и гражданской инфраструктуры.

В первый эшелон входят зенитные ракетные комплексы ближнего действия, мобильные огневые группы, расчеты перехватчиков и зенитная артиллерия.

"Именно мы первые встречаем воздушную систему противника и стараемся максимально нанести им урон, уничтожить их для того, чтобы поменьше залетало в глубину нашей страны", — сказал боец.

Военный отметил, что эти средства имеют ограниченный радиус действия из-за малого калибра, однако этот недостаток компенсируется высокой мобильностью, маневренностью и способностью быстро менять позиции, что позволяет эффективно противодействовать воздушным угрозам.

Напомним, в ночь на 11 февраля оккупанты запустили по Украине 129 ударных дронов.

А также россияне атаковали Львов ракетами, которые были сбиты ПВО.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
