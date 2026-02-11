Военный объяснил, как работает первый эшелон противовоздушной обороны
Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины выполняет роль первого эшелона защиты неба. Именно ПВО забирает на себя основной удар вражеской авиации и ракет.
Об этом рассказал начальник 11 командного пункта ПВО 3-го армейского корпуса Иван Костюк в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.
Роль ПВО в войне
По словам бойца, именно эти подразделения пытаются уничтожить воздушные цели еще до того, как они достигнут тыловых городов и гражданской инфраструктуры.
В первый эшелон входят зенитные ракетные комплексы ближнего действия, мобильные огневые группы, расчеты перехватчиков и зенитная артиллерия.
"Именно мы первые встречаем воздушную систему противника и стараемся максимально нанести им урон, уничтожить их для того, чтобы поменьше залетало в глубину нашей страны", — сказал боец.
Военный отметил, что эти средства имеют ограниченный радиус действия из-за малого калибра, однако этот недостаток компенсируется высокой мобильностью, маневренностью и способностью быстро менять позиции, что позволяет эффективно противодействовать воздушным угрозам.
Напомним, в ночь на 11 февраля оккупанты запустили по Украине 129 ударных дронов.
А также россияне атаковали Львов ракетами, которые были сбиты ПВО.
Читайте Новини.LIVE!