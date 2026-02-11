Видео
Видео

Россияне атаковали Украину дронами — как отработала ПВО

Россияне атаковали Украину дронами — как отработала ПВО

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 09:02
Ночная атака оккупантов 11 февраля — сколько дронов сбила ПВО
Работа ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 11 февраля атаковали Украину дронами. В целом враг запустил 129 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов 11 февраля

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Нічна атака окупантів на Україну 11 лютого
Количество сбитых и подавленных дронов 11 февраля. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, по состоянию на 08:00, ПВО сбила и подавила 112 российских дронов.

Всего зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на восьми локациях.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 февраля российские оккупанты атаковали Богодухов Харьковской области. Враг убил мужчину и троих детей.

А 10 февраля противник атаковал Запорожье, в результате чего произошел пожар.

война Украина обстрелы ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
