Ночная атака оккупантов 11 февраля — сколько дронов сбила ПВО

Россияне атаковали Украину дронами — как отработала ПВО
Российские оккупанты в ночь на 11 февраля атаковали Украину дронами. В целом враг запустил 129 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, сообщает Новини.LIVE.
Ночная атака оккупантов 11 февраля
Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительной информации, по состоянию на 08:00, ПВО сбила и подавила 112 российских дронов.
Всего зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на восьми локациях.
Напомним, в ночь на 11 февраля российские оккупанты атаковали Богодухов Харьковской области. Враг убил мужчину и троих детей.
А 10 февраля противник атаковал Запорожье, в результате чего произошел пожар.
