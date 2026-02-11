Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни атакували Україну дронами — як відпрацювала ППО

Росіяни атакували Україну дронами — як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 09:02
Нічна атака окупантів 11 лютого — скільки дронів збила ППО
Робота ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 11 лютого атакували Україну дронами. Загалом ворог запустив 129 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нічна атака окупантів 11 лютого

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Нічна атака окупантів на Україну 11 лютого
Кількість збитих та подавлених дронів 11 лютого. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, станом на 08:00, ППО збила та подавила 112 російських дронів.

Загалом зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на восьми локаціях.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого російські окупанти атакували Богодухів Харківщини. Ворог вбив чоловіка та трьох дітей.

А 10 лютого противник атакував Запоріжжя, внаслідок чого сталася пожежа.

війна Україна обстріли ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації