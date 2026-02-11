Нічна атака окупантів 11 лютого — скільки дронів збила ППО

Росіяни атакували Україну дронами — як відпрацювала ППО
Російські окупанти у ніч проти 11 лютого атакували Україну дронами. Загалом ворог запустив 129 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, повідомляє Новини.LIVE.
Нічна атака окупантів 11 лютого
Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередньою інформацією, станом на 08:00, ППО збила та подавила 112 російських дронів.
Загалом зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на восьми локаціях.
Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого російські окупанти атакували Богодухів Харківщини. Ворог вбив чоловіка та трьох дітей.
А 10 лютого противник атакував Запоріжжя, внаслідок чого сталася пожежа.
