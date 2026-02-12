Видео
Главная Армия Сырский объяснил, как в Украине повысят эффективность ПВО

Сырский объяснил, как в Украине повысят эффективность ПВО

Дата публикации 12 февраля 2026 11:06
Сырский рассказал, как повысят эффективность ПВО Украины
Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объяснил, как повысят эффективность противовоздушной обороны. Сейчас система работает в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Повышение эффективности ПВО Украины

Сырский отметил, что в условиях постоянных российских атак устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности, речь идет о поставках средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, а также способности быстро адаптироваться к новым вызовам и отказаться от устаревших бюрократических практик.

По словам главнокомандующего, в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Его пытаются увеличить благодаря инновациям.

Кроме того, ежедневно российские оккупанты запускают до 200 ударных дронов и периодически осуществляют массированные обстрелы.

"В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", — отметил Сырский.

Он сообщил, что сейчас продолжается комплекс организационных мероприятий для повышения эффективности ПВО:

  • планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;
  • наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;
  • происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 12 февраля армия России атаковала Украину баллистикой и дронами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

Ранее начальник 11-го командного пункта ПВО 3-го армейского корпуса Иван Костюк сообщил, как работает первый эшелон ПВО.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
