Сырский рассказал, как повысят эффективность ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объяснил, как повысят эффективность противовоздушной обороны. Сейчас система работает в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Повышение эффективности ПВО Украины

Сырский отметил, что в условиях постоянных российских атак устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности, речь идет о поставках средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, а также способности быстро адаптироваться к новым вызовам и отказаться от устаревших бюрократических практик.

По словам главнокомандующего, в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Его пытаются увеличить благодаря инновациям.

Кроме того, ежедневно российские оккупанты запускают до 200 ударных дронов и периодически осуществляют массированные обстрелы.

"В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", — отметил Сырский.

Он сообщил, что сейчас продолжается комплекс организационных мероприятий для повышения эффективности ПВО:

планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;

наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;

происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.

Пост Сырского. Фото: скриншот

