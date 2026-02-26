Видео
Главная Армия Сырский вручил награды украинским военным

Сырский вручил награды украинским военным

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:50
Сырский вручил награды воинам на Востоке
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вручил награды военным на Восточном направлении. Он заявил, что это способ отметить исключительные личные заслуги, отвагу во время выполнения боевых задач и оборону государства.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 26 февраля, передает Новини.LIVE.

Награждение военных на Восточном направлении

"Во время работы на Восточном направлении отметил военнослужащих корпусов, отдельных штурмовых полков и батальонов, которые выполняют боевые задачи на наиболее сложных участках фронта", — подчеркнул Сырский.

Он наградил их за личную храбрость, стойкость, профессионализм и результативные действия в борьбе с российскими оккупантами. Он вручил лучшим воинам государственные награды и награды главнокомандующего ВСУ.

Сырский отметил, что с февраля 2024 года знаками отличия главнокомандующего награждены более 123 тысяч военных.

"В целом, в течение четырех лет полномасштабного вторжения, знаками отличия главнокомандующего награждены почти 230 тысяч защитников и защитниц", — сообщил он.

Сырский заявил, что гордится и искренне благодарит каждого воина за службу.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Александр Сырский — последние новости

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия не способна мобилизовать такое количество людей, чтобы перекрыть потери на фронте.

Сырский сообщил, как Украина адаптирует свою противовоздушную оборону под новые вызовы войны. Сейчас продолжается комплекс организационных мероприятий.

Недавно также главнокомандующий сообщил о втором этапе корпусной реформы, который предусматривает изменения в работе ВСУ.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
