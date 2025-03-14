Часів Яр — як росіяни ускладнюють логістику ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Російська окупаційна армія активно застосує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) поблизу Часового Яру. Це ускладнює логістику українських міст на цій ділянці фронту.

Про це повідомив військовий Сергій Шовкалюк в ефірі Ранок.LIVE.

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Шовкалюк зазначив, що ЗСУ змушені шукати нові тактичні рішення для забезпечення боєздатності підрозділів через постійне застосування ворогом РЕБів.

"Нам, як будь-яким військовим, ніколи не буде достатньо патронів, вогневої підтримки і кількості особового складу. Так само для нас кількість дронів дуже важлива, тому що зі збільшенням інтенсивності РЕБів нам доводиться витрачати дрони на те, щоби пробивати ці РЕБи", — сказав військовий.

Нагадаємо, раніше головний сержант батальйону безпілотних систем Юрій Лисенко розповів, що бойові дії в Часовому Яру зменшилися. Це пов'язано з тим, що росіяни перекинули війська на інші ділянки фронту.

Крім того, військовий пояснив, яка ефективність дронової парасольки в Часовому Яру. Зокрема, вона необхідна, аби зробити позиції піхоти безпечнішими.