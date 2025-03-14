Часів Яр — як росіяни ускладнюють логістику ЗСУ

Шукаємо рішення — у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Часового Яру
Російська окупаційна армія активно застосує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) поблизу Часового Яру. Це ускладнює логістику українських міст на цій ділянці фронту.
Про це повідомив військовий Сергій Шовкалюк в ефірі Ранок.LIVE.
Яка ситуація поблизу Часового Яру
Шовкалюк зазначив, що ЗСУ змушені шукати нові тактичні рішення для забезпечення боєздатності підрозділів через постійне застосування ворогом РЕБів.
"Нам, як будь-яким військовим, ніколи не буде достатньо патронів, вогневої підтримки і кількості особового складу. Так само для нас кількість дронів дуже важлива, тому що зі збільшенням інтенсивності РЕБів нам доводиться витрачати дрони на те, щоби пробивати ці РЕБи", — сказав військовий.
Нагадаємо, раніше головний сержант батальйону безпілотних систем Юрій Лисенко розповів, що бойові дії в Часовому Яру зменшилися. Це пов'язано з тим, що росіяни перекинули війська на інші ділянки фронту.
Крім того, військовий пояснив, яка ефективність дронової парасольки в Часовому Яру. Зокрема, вона необхідна, аби зробити позиції піхоти безпечнішими.
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