Часов Яр — как россияне усложняют логистику ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Российская оккупационная армия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи Часового Яра. Это усложняет логистику украинских городов на этом участке фронта.

Об этом сообщил военный Сергей Шовкалюк в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Какова ситуация вблизи Часового Яра

Шовкалюк отметил, что ВСУ вынуждены искать новые тактические решения для обеспечения боеспособности подразделений из-за постоянного применения врагом РЭБов.

"Нам, как любым военным, никогда не будет достаточно патронов, огневой поддержки и количества личного состава. Так же для нас количество дронов очень важно, потому что с увеличением интенсивности РЭБов нам приходится тратить дроны на то, чтобы пробивать эти РЭБы", — сказал военный.

Напомним, ранее главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко рассказал, что боевые действия в Часовом Яру уменьшились. Это связано с тем, что россияне перебросили войска на другие участки фронта.

Кроме того, военный объяснил, какова эффективность дронового зонтика в Часовом Яру. В частности, он необходим, чтобы сделать позиции пехоты более безопасными.