Часов Яр — как россияне усложняют логистику ВСУ

Ищем решение — в ВСУ рассказали о ситуации возле Часового Яра
Российская оккупационная армия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи Часового Яра. Это усложняет логистику украинских городов на этом участке фронта.
Об этом сообщил военный Сергей Шовкалюк в эфире Ранок.LIVE.
Какова ситуация вблизи Часового Яра
Шовкалюк отметил, что ВСУ вынуждены искать новые тактические решения для обеспечения боеспособности подразделений из-за постоянного применения врагом РЭБов.
"Нам, как любым военным, никогда не будет достаточно патронов, огневой поддержки и количества личного состава. Так же для нас количество дронов очень важно, потому что с увеличением интенсивности РЭБов нам приходится тратить дроны на то, чтобы пробивать эти РЭБы", — сказал военный.
Напомним, ранее главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко рассказал, что боевые действия в Часовом Яру уменьшились. Это связано с тем, что россияне перебросили войска на другие участки фронта.
Кроме того, военный объяснил, какова эффективность дронового зонтика в Часовом Яру. В частности, он необходим, чтобы сделать позиции пехоты более безопасными.
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