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Головна Армія Штурм за відпустку — як росіяни атакували Часів Яр

Штурм за відпустку — як росіяни атакували Часів Яр

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 19:26
Росіяни штурмували Часів Яр заради відпустки — 11-й армійський корпус
Військові РФ. Фото: Волинські Новини

Окупанти протягом трьох діб імітували наступальні дії у Часовому Яру, сподіваючись на короткострокову відпустку. Вони знімали відео з прапорами та здійснили невдалу спробу штурму позицій Сил оборони. За офіційною інформацією, місто й надалі під контролем українських військ.

Про це повідомляє e Facebook-дописі 11-й армійський корпус.

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Спроба ворожого наступу провалилася 

Протягом 27–29 липня російські війська в денний час демонстративно діяли на різних ділянках Часового Яру. За наявними даними, мотивацією для таких ризикованих акцій є обіцянка короткої відпустки. Зокрема, окупанти встановлювали свої прапори в районі вогнетривкого комбінату та в Північному — на територіях, які тимчасово опинилися поза безпосереднім контролем українських військ.

"Перед встановленням своєї ганчірки в районі Шевченка  ворог завдавав артилерійських ударів по позиціях Сил оборони", — зазначають військові. 

Усі дії ретельно фіксувалися на відео, що, ймовірно, є частиною російської внутрішньої пропагандистської кампанії. Такі інсценізації мають на меті демонстрацію "успіхів" на тлі фактичної відсутності реального просування.

30 липня у проміжку з 5:00 до 9:00 окупанти спробували штурмувати східні околиці Часового Яру. Дві групи по шість осіб атакували українські позиції, використовуючи при цьому дві бойові броньовані машини. У складі однієї з груп, за даними розвідки, були жінки-військові.

"Обидві бойові машини були знищені, а особовий склад, який намагався сховатися в навколишній забудові, зазнав суттєвих втрат", — звітують бійці.

Попри інформаційні маніпуляції російських джерел, Часів Яр залишається під контролем Сил оборони, зокрема 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка продовжує утримувати позиції в місті.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують тримати оборону Часового Яру, попри постійний тиск російських військ. Навіть у складних умовах бійцям ЗСУ регулярно вдається брати в полон окупантів — цього разу серед затриманих опинилися десантники 98-ї дивізії РФ, яку вважають елітною.

Раніше ми також інформували, що бійці Сил спеціальних операцій України вперше показали відео з натільних камер, зняте під час інтенсивного бою поблизу Часового Яру на Донеччині. З міркувань безпеки цей матеріал довгий час залишався засекреченим. Тепер же з'явилась можливість оприлюднити унікальні кадри з лінії фронту.

військовий переворот ЗСУ росіяни армія Часів Яр
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
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