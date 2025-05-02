ССО відбили штурм і знищили ворогів на Донеччині в Часовому Яру

ССО знищили окупантів під Часовим Яром — опубліковані кадри бою
Сили спеціальних операцій України оприлюднили відео з натільних камер своїх бійців, зафіксоване під час запеклого бою біля Часового Яру на Донеччині. Події, що сталися торік, досі не розголошували з міркувань операційної безпеки. Тепер кадри стали доступними для публіки.
Відео оприлюднила пресслужба ССО.
Бійці ССО показали бої біля Часового Яру
Бійці 8-го полку ССО спочатку відбили штурм російських військ на цьому напрямку. Згодом оператори виявили трьох окупантів, які сховалися у підвалі житлового будинку. Підвал перетворився для них на пастку — спецпризначенці знищили ворогів, закинувши до укриття термобаричні гранати.
Це була не єдина сутичка того дня. Поблизу того ж району українські спецпризначенці вступили у вогневий контакт із ще однією ворожою групою. У ході бою кількох окупантів було знищено, а також захоплено трофеї — радіостанцію та зброю противника.
Нагадаємо, у квітні бійцям ССО вдалося взяти в полон 14 росіян.
Також пресслужба Сухопутних військ ЗСУ показали відеокадри знищення російської системи ППО "Бук", яка коштує щонайменше 45 млн доларів.
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