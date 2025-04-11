Бійці ССО. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

На території Курської області підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України захопили в полон 14 російських військових. Серед них є троє офіцерів.

Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook у п'ятницю, 11 квітня.

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Пост ССО. Фото: скриншот

ССО полонили 14 російських окупантів

"Упродовж останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, у тому числі й трьох офіцерів, на території Курської області РФ. Оператори ССО проводили серію спеціальних дій на Курщині", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти у полоні. Фото: скриншот

Бійці додали, що під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.

Внаслідок спланованих та злагоджених дій також було ліквідовано близько 30 військовослужбовців противника.

"Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення", — додали у ЗСУ.

Нагадаємо, вчора, 8 квітня, у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку по складах російських військ в Курській області.

Також президент Володимир Зеленський назвав кількість російських військ, які зараз захищають Курщину, і прокоментував, чи справді бійці ЗСУ в оточенні.