Бійці ССО взяли у полон 14 росіян на Курщині
На території Курської області підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України захопили в полон 14 російських військових. Серед них є троє офіцерів.
Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook у п'ятницю, 11 квітня.
ССО полонили 14 російських окупантів
"Упродовж останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, у тому числі й трьох офіцерів, на території Курської області РФ. Оператори ССО проводили серію спеціальних дій на Курщині", — йдеться у повідомленні.
Бійці додали, що під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.
Внаслідок спланованих та злагоджених дій також було ліквідовано близько 30 військовослужбовців противника.
"Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення", — додали у ЗСУ.
Нагадаємо, вчора, 8 квітня, у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку по складах російських військ в Курській області.
Також президент Володимир Зеленський назвав кількість російських військ, які зараз захищають Курщину, і прокоментував, чи справді бійці ЗСУ в оточенні.
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