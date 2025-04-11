ССО пленили 14 российских оккупантов

Бойцы ССО. Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

На территории Курской области подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины захватили в плен 14 российских военных. Среди них трое офицеров.

Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций ВС Украины в Facebook в пятницу, 11 апреля.

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ССО взяли в плен 14 российских оккупантов

"В течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ. Операторы ССО проводили серию специальных действий на Курщине", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты в плену. Фото: скриншот

Бойцы добавили, что во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.

В результате спланированных и слаженных действий также было ликвидировано около 30 военнослужащих противника.

"Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", — добавили в ВСУ.

Напомним, вчера, 8 апреля, в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по складам российских войск в Курской области.

Также президент Владимир Зеленский назвал количество российских войск, которые сейчас защищают Курщину, и прокомментировал, действительно ли бойцы ВСУ в окружении.