ССО пленили 14 российских оккупантов

Бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области
На территории Курской области подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины захватили в плен 14 российских военных. Среди них трое офицеров.
Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций ВС Украины в Facebook в пятницу, 11 апреля.
ССО взяли в плен 14 российских оккупантов
"В течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ. Операторы ССО проводили серию специальных действий на Курщине", — говорится в сообщении.
Бойцы добавили, что во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.
В результате спланированных и слаженных действий также было ликвидировано около 30 военнослужащих противника.
"Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", — добавили в ВСУ.
Напомним, вчера, 8 апреля, в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по складам российских войск в Курской области.
Также президент Владимир Зеленский назвал количество российских войск, которые сейчас защищают Курщину, и прокомментировал, действительно ли бойцы ВСУ в окружении.
Читайте Новини.LIVE!