ССО отбили штурм и уничтожили врагов в Донецкой области в Часовом Яру

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: REUTERS/Stringer

Силы специальных операций Украины обнародовали видео с нательных камер своих бойцов, зафиксированное во время ожесточенного боя возле Часового Яра в Донецкой области. События, произошедшие в прошлом году, до сих пор не разглашали из соображений операционной безопасности. Теперь кадры стали доступными для публики.

Видео обнародовала пресс-служба ССО.

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Бойцы 8-го полка ССО сначала отбили штурм российских войск на этом направлении. Впоследствии операторы обнаружили трех оккупантов, которые спрятались в подвале жилого дома. Подвал превратился для них в ловушку — спецназовцы уничтожили врагов, забросив в укрытие термобарические гранаты.

Это была не единственная стычка в тот день. Вблизи того же района украинские спецназовцы вступили в огневой контакт с еще одной вражеской группой. В ходе боя несколько оккупантов были уничтожены, а также захвачены трофеи — радиостанция и оружие противника.

Напомним, в апреле бойцам ССО удалось взять в плен 14 россиян.

Также пресс-служба Сухопутных войск ВСУ показали видеокадры уничтожения российской системы ПВО "Бук", которая стоит не менее 45 млн долларов.